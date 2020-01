Nutricionistes revelen quines begudes has de beure fora de casa per a perdre pes

Nutricionistes revelen quines begudes has de beure fora de casa per a perdre pes

A l'hora d'aprimar, ara que estem en plena operació biquini, és necessari que tinguis en compte, a més del que menges, tot el que beus. Moltes de les calories que cada dia entren en el nostre cos ho fan en forma de beguda. El nutricionista Miquel Gironès (expert en dietes per a perdre pes i en alimentació sana i saludable) dedica un post en el seu blog a aquest tema i exposa quatre begudes amb 0 calories que pots prendre per a perdre pes i cremar greix. "Si vols perdre greix amb salut demanar aquestes begudes t'ajudarà amb els resultats", sentència.

El més important? Que combinis aquestes begudes amb una dieta sana i evitar l'alcohol.



Aigua amb llimona

És important beure aigua tant per a perdre pes com per a millorar la teva salut. L'aigua amb llimona és una de les begudes més refrescants que pots tenir a casa per a gaudir en les caloroses tardes d'estiu. Això sí, no se t'ocorri tirar-li sucre perquè llavors ja no tindrà 0 calories.



L'aigua amb gas

És el gran desconegut. En molts països d'Europa o fins i tot d'Amèrica es beu més aigua amb gas en els menjars i en els sopars que aigua de la denominada "natural". Si no et ve de gust demanar una botella d'aigua mineral quan surts a la tarda a prendre alguna cosa, l'aigua amb gas pot servir per a enganyar al teu cos.



El cafè sol

Ja se n'ha parlat diverses vegades de la importància del cafè en la dieta. Això sí, és important prendre-ho només: sense llet ni sucre. A poc a poc t'aniràs acostumant al seu sabor i es farà un imprescindible en la teva dieta. Recorda que també té 0 calories.



Infusions

Les infusions poden ser molt útils a més de per a fondre el greix per a millorar altres aspectes de la teva salut.