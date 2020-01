Consells per evitar la grip

L'epidèmia de la grip ja ha començat a Espanya. Es tracta d'una malaltia infecciosa de les vies respiratòries causada per un virus amb una elevada capacitat de sofrir variacions, per la qual cosa cada any van apareixent nous ceps.

Aquests són alguns consells per evitar, o almenys minimitzar el risc, de contagi:

1. El primer de tot, una cosa bàsica, és rentar-se les mans amb freqüència. Sobretot, abans d'ingerir aliments o després d'haver estat en contacte amb altres persones que estiguin malaltes.

2. És molt important evitar el contacte directe amb persones malaltes. I si no hi ha més remei, cal rentar-se bé les mans després, com hem dit anteriorment.

3. En cas que siguin els nens els que tenen la grip, és millor no portar-los al col·legi per evitar que contagiïn a altres persones. A més, és important desinfectar les seves joguines, sobretot si les compartiran amb altres persones, com els seus germans.

4. De la mateixa manera, és important no compartir gots, vaixella o qualsevol objecte que hagi pogut estar en contacte amb la saliva o secrecions nasals de persones que tinguin la grip.

5. Encara que sembli insignificant, netejar i ventilar la casa uns minuts cada dia és un pas clau per evitar el contagi de la grip.

6. Encara que és una obvietat, també és important evitar llocs tancats amb molta gent dins.

7. Una bona alimentació és clau per reforçar les defenses. Per això, és bo consumir aliments rics en vitamines A i C, com a taronges, llimones i verdures de fulla verda fosca. A més, una dieta equilibrada, com la mediterrània, és una font important de vitamines i minerals.

8. De la mateixa manera, cal mantenir-se sa físicament i realitzar exercici i descansar les hores recomanades al dia.

9. Finalment, la vacunació per a aquelles persones amb un alt risc de sofrir complicacions com a persones immunodeprimides, persones majors o dones embarassades és molt important.