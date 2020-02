És més saludable per als homes orinar asseguts o drets?

Són pocs els homes que orinen asseguts. Continua vigent la creença que el més natural és fer-ho de peu i que només les dones realitzen aquesta acció tan quotidiana assegudes a la tassa. No obstant això, diversos estudis demostren que fer pipí assegut no només és beneficiós per a la salut masculina, sinó que a més millora la seva vida sexual en tenir la pròstata més relaxada.

De fet, diversos llocs especialitzats apunten que la posició del cos pot influir en el volum de flux d'orina. La capacitat fisiològica de la bufeta urinària o fins que apareix el desig de fer pipí oscil·la entre els 250 i els 300 centímetres cúbics.

Per buidar completament la bufeta es necessita tenir intacte el sistema de control nerviós, que alerta quan cal orinar i que reté l'orina fins que la persona es trobi en un lloc per evacuar. Un cop en aquestes circumstàncies, es relaxen l'esfínter de la bufeta i els músculs de sol pelvià, i al mateix temps la bufeta es contreu i es buida.

Així, orinar assegut fa que l'home faci la micció d'una forma més completa. D'aquesta manera, segons el Departament d'Urologia del Leiden University Medical Center, dels Països Baixos, no es tensionen els músculs de la bufeta, el que ajuda a evitar, precisament, problemes de pròstata.

No és l'únic avantatge. Fer aigües menors assegut és més higiènic. Com que no s'esquitxa el vàter, es redueix el risc de patir alguna infecció. No obstant això, cal destacar que fer pipí de peu és un procés més pràctic per als homes, sobretot, en llocs públics.

De fet, el debat que els homes orinin asseguts o drets ja està en diversos països europeus, especialment a Alemanya. Allà es poden trobar banys públics amb un cartell que diu 'Bitte hinsetzen' (si us plau, segui) i que compten amb un llum vermell semblant a la d'un semàfor que prohibeix la posició de peu. Aquest tipus de propostes també prospera a Suècia, Japó i Taiwan.

En aquest sentit, crida l'atenció el que va succeir l'any 2000 en Radeburg (Sajonia). Més de 400 inquilins d'un bloc de pisos van rebre una circular de l'administrador en la qual els va comminar a orinar asseguts o en cas contrari córrer amb les despeses de substituir els radiadors situats a la cambra de bany.

Veient que aquests calefactors es rovellaven amb freqüència, el propietari va encarregar un estudi que va concloure que "l'òxid era provocat per les gotes d'orina que esquitxaven els radiadors". Per això, la seva petició va ser clara: "El vàter no s'ha d'utilitzar de peu, sinó assegut".