Alerten d'una proteïna no declarada en diverses gominoles de marques diferents

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha advertit de la presència de proteïna làctia no declarada en diverses gominoles de diferents marques, com ara Bonpreu, Carrefour, Ifa, Supersol, Alteza i Coviran. Recomana als consumidors al·lèrgics que no les consumeixin. L'alerta va arribar des de Múrcia.

L'empresa ha bloquejat la venda i ha retirat de forma preventiva diferents lots d'onze productes. S'han distribuït a Catalunya, Andalusia, Balears, Castella la Manxa, Cantàbria, País Basc, Galícia, Madrid i País Valencià.