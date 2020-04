L'abús del mòbil, la manca de rutines i l'excés d'informació negativa afecten el son durant el confinament

Més hores de mòbil, manca de rutines, excés d'informació negativa i més ansietat són alguns dels efectes del confinament i tot això perjudica tant a la qualitat del son com al nombre d'hores que es dorm. El neurocientífic i professor del grup Cognitive Neurolab dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Diego Redolar explica a l'ACN que el confinament ha modificat les rutines i "falten molts senyals externs que fa servir el cervell per regular els ritmes del cos". Això provoca dificultats per conciliar la son, més despertars o una qualitat de son inadequada. Afegeix però que "es poden fer moltes coses" com establir unes rutines diàries, reduir l'ús del mòbil, fer esport i una dieta equilibrada.

Redolar explica que hi ha gent que tot i no estar a primera línia en la lluita contra el coronavirus percep la situació generada "des de la incertesa i la manca de control" i això genera ansietat que s'enduen a la nit, cosa que provoca que costi conciliar la son, que hi hagi més despertats o que la qualitat del son no sigui l'adequada.

D'altra banda, ha augmentat l'ús de pantalles i especialment un abús de les tauletes i els telèfons mòbils pot afectar al dormir. Això és així perquè aquests dispositius emeten una llum blava d'una freqüència determinada que activa una regió del cervell "molt important a l'hora de regular els ritmes circadians i biològics" de la persona. Aquesta regió hauria d'estar activa durant el dia i baixar l'activació a la nit per permetre la posada en marxa de patrons fisiològics per anar a dormir. "Si anem al llit i agafem la tauleta o el mòbil estem donant informació contradictòria al cervell sobre el moment del dia i li estem dient que no és el moment d'anar a dormir", detalla Redolar.

Relacionat amb l'ús de pantalles, els ciutadans volen estar informats en tot moment i Redolar ha alertat que això també té conseqüències. En primer lloc, apunta que davant del "bombardeig" d'informació, el ciutadà acostuma a centrar-se "en la part negativa, en els afectats i els morts" i, en segon lloc, aquest accés s'acostuma a donar en major volum al final del dia, quan el cos s'hauria d'estar preparant per anar a dormir.

Detalla que aquesta informació s'incorpora sovint mentre es dorm, per exemple a través de somnis, i això incrementa les probabilitats de despertar-se durant la nit o de trigar a conciliar la son. Per això una de les primeres recomanacions que fa Redolar és "intentar evitar escoltar i llegir notícies sobre aquesta situació abans d'anar a dormir perquè és més fàcil que s'incorporin durant la nit".

Meteorologia i canvi horari, en contra

L'investigador afegeix que el canvi d'hora del passat cap de setmana per adaptar-se al d'estiu i la meteorologia dels darrers dies tampoc hi ha ajudat. Així, explica que tot i que habitualment es necessita un dia per adaptar-se al nou horari –una mica més en el cas de nens i gent gran-, la situació de confinament pot "alterar" aquesta adaptació.

D'altra banda, la darrera setmana ha anat acompanyada de pluges i nuvolositat i això ha provocat menys llum, "una de les senyals externes més importants". L'absència d'aquesta "dificulta la feina de regulació" del cos i afecta l'estat d'ànim.

Tots aquests aspectes poden afectar tota la població, tot i que els grups més "vulnerables" a patir alteracions de la son o on es poden agreujar més són la gent gran i els infants.

Posar-se el despertador, dutxar-se, vestir-se i fer esport

Redolar explica que per fer front a totes aquestes dificultats que poden sorgir durant el confinament per dormir bé cal seguir uns hàbits. En primer lloc, és necessari establir una rutina, com es fa quan es treballa o s'estudia. "Correm el risc de dir com que estem a casa no ens dutxem, no fem el llit, no ens vestim... És molt important fer tot el contrari", manifesta. Així, aposta per posar-se el despertador per mantenir un horari al matí i anar a dormir cada dia a la mateixa hora, també mantenir els horaris dels àpats i de treball si es fa teletreball.

Afegeix que és molt important fer esport perquè ajuda el cervell en tots els processos de regulació dels ritmes dels cicles de son i vigília, així com dutxar-se o fer un bany d'aigua calenta abans d'anar a dormir perquè augmenta la temperatura del cos, com quan es fa esport.

Pel que fa a l'alimentació, cal evitar la cafeïna, la xocolata o les begudes estimulants a última hora del dia perquè també pot provocar "efectes negatius" sobre la son".