Què puc beure per a hidratar-me i combatre la calor si no m'agrada l'aigua?

Beure líquids en abundància no és només un problema de l'estiu sinó de tot l'any, encara que si estem immersos en una onada de calor es torna més urgent i necessari.

El nostre cos necessita líquid perquè gràcies a ell regula i manté la temperatura corporal, possibilita el transport dels nutrients a les cèl·lules, elimina les deixalles a través de l'orina, la transpiració i les evacuacions intestinals, esmorteeix les articulacions, protegeix els teixits€ entre altres funcions claus per al cos humà.

A més, la falta de líquid en un nivell inicial pot provocar que ens sentim amb falta d'energia, marejos, mal de cap i malestar general. Però si seguim sense beure podríem anar empitjorant fins a un punt fatídic. Tant que la deshidratació produïda per les diarrees és la major causa de mortalitat infantil en el món.





Què beure?

En les prestatgeries dels supermercats podem trobar gran quantitat d'opcions de líquids per poder acompanyar els nostres menjars i sopars. Sucs, cafè, llet, begudes esportives, energètiques€. Però ho sentim, la millor opció per aconseguir una bona hidratació és l'aigua.

És el recurs més senzill, barat i totalment lliure de sucre. Ens aporta tot el que el cos necessita per tal de recuperar els líquids que perdem en respirar, en suar i en els processos metabòlics.



I quina quantitat d'aigua hem de consumir?



L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària determina que:

– Els homes adults han de consumir 2,5 litres d'aigua al dia.

– Les dones adultes, 2 litres diaris.

– Pels menors d'entre 9 a 13 anys, el consum recomanat és de 2,1 litres/dia pels homes.

– Per a les nenes, 1,9 litres/dia.

Però aquestes quantitats poden variar en algunes ocasions. I si fem exercici, vivim en llocs molt càlids o tenim febre, haurem de beure més per a compensar la pèrdua de líquids.

Clar que per a moltes persones no és tan fàcil beure. Perquè no solen sentir set (sobretot si són majors) o perquè no els agrada l'aigua. I per a aquests, pels quals estan acostumats a menjar i sopar amb begudes ensucrades, la transició a l'aigua pot resultar especialment difícil i insípida.

Per això els recomanem unes idees molt senzilles sobre com 'personalitzar' l'aigua per poder donar-li un gust que els ajudi al seu consum, agregant-li trossos de llimona, taronja, llima o taronja. O acompanyant-la amb fulles de menta, gingebre o qualsevol herba aromàtica fresca. Tan senzill com eficaç.

I si no volem prendre aigua sola, en cap cas, existeixen alternatives. Per exemple el cafè i el te, que són sans i recomanables. Tan bones són les infusions que els investigadors d'Harvard les situen com les begudes més sanes, després de l'aigua.

A més, el cafè consumit en quantitats moderades (2 o 3 tasses diàries estil americà) fins i tot pot reduir el risc de malalties. Això sí, no és apte per gent que pateix insomni ni per a persones nervioses. I és molt important que recordi que el cafè americà no és l'europeu ni en color, ni en sabor, ni en quantitat de cafeïna.

El te, per la seva banda, és un antioxidant que redueix el risc de malalties cardíaques, accidents cardiovasculars i diabetis.

Si ens volem centrar en la prestatgeria de begudes del super, trobarem també sucs i llet. Però en tots dos casos cal consumir-los amb moderació.Els sucs tenen un alt contingut de sucre, per la qual cosa és millor la fruita sencera que el seu suc, encara que els especialistes no rebutgen la ingesta d'un got petit diàriament. Però no més. I sobre la llet, recordar que cal limitar el seu consum en els adults i optar per llets baixes en greix o semidesnatades.