«Whatsappitis» o «Cuello Smartphone», les noves malalties de l'era digital

Dediquem molt temps, més hores de les que dormim, a utilitzar dispositius mòbils. Els espanyols passen una mitjana d'11 hores diàries davant d'una pantalla, segons un estudi realitzat per Sondea; i és que el seu ús ha crescut notablement en els últims anys, increment que s'ha vist aguditzat en els últims mesos a causa del confinament i a la nova normalitat imposada per la irrupció de la covid-19.

Un estudi de la desenvolupadora d'apps Qustodio crida l'atenció el nomenament de les afeccions que podem patir en el futur si fem un ús abusiu i reiterat de les pantalles. En aquest món en què no podem allunyar-nos dels nostres telèfons intel·ligents, tauletes i ordinadors cal trobar buits per a desconnectar de la tecnologia si no volem ser les primeres víctimes de les noves afeccions del segle XXI, unes malalties que segur que els nostres avis mai patiran. Els ulls, els dits, l'oïda, el colze o la nina poden veure's afectats si no fem un ús prudent del temps que passem davant aquests inseparables companys de vida.

Així ho adverteixen experts com María Guerrero, psicòloga familiar: "Per tal d'evitar aquestes ciberpatologies s'han de posar en pràctica mesures preventives com limitar el temps d'ús o establir llocs a casa lliures de pantalles, així com que els pares prediquin amb l'exemple guardant els telèfons almenys 30 minuts abans de ficar-se al llit, sortint a l'aire lliure i mantenint el volum baix". En aquest sentit també es manifesta María Jesús Periago Castón, responsable del Departament de Tecnologia dels Aliments, Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Múrcia, "cada vegada hi ha una menor activitat física i això afecta especialment a nens i adolescents, ja afectats per una obesitat infantil en ascens".

"Estar a l'aire lliure és fonamental per a la correcta absorció de la vitamina D mitjançant l'exposició a la llum solar, la falta de la qual genera osteoporosi en gent gran i un mal estat físic, cansament i feblesa muscular en joves. Aquesta substància és essencial per a la correcta calcificació dels ossos durant el creixement. La seva manca està generant casos de raquitisme en nens. Curiosament, Espanya, malgrat que té més hores de sol que altres països europeus, té un dèficit d'aquesta vitamina potser perquè les últimes campanyes de prevenció del càncer de pell han tingut èxit i la gent està més conscienciada de protegir-se del sol", assegura.

Fernando Santonja Medina, especialista en Traumatologia i Medicina Esportiva de la Universitat de Múrcia, també assisteix amb estupefacció a aquest lleuger augment en la incidència d'aquestes noves ciberpatologies: "Aquestes afeccions, que normalment solen procedir principalment de l'àmbit laboral, ara s'estan veient en persones amb conductes sedentàries".

La tendinitis en el polze, coneguda clínicament com a síndrome De Quervain, solia donar-se més en l'àmbit esportiu i era més comú en oficis com el de costurera i fins i tot el de cirurgià per haver d'estar exercint pressió constant amb el polze. En canvi, la cervicàlgia sí que és més comuna entre els nens i ve derivada d'adoptar males postures continuades. Qualsevol d'aquestes conductes, si són continuades en el temps, poden derivar d'un dolor puntual a una artrosi o desgast crònic dels tendons».



'Bud hearing':Disminució de la capacitat auditiva

Aquest terme fa referència a la disminució o mal en l'audició causada pels auriculars, no pel dispositiu en si, sinó pels alts volums durant llargs períodes de temps. Els auriculars i els audiòfons poden emetre un so màxim de 85 a 110 decibels (no gaire lluny dels 120 decibels, l'equivalent al soroll d'un avió enlairant a pocs metres). L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana mantenir el volum per sota dels 85 decibels, però adverteix que entre els joves/adults de 12 a 35 anys d'edat als països d'ingressos mitjans i alts, gairebé el 50% estan exposats a nivells insegurs de so per l'ús de dispositius personals d'àudio.



'Ciberfatiga visual': Pèrdua de qualitat de visió

Apareix quan passem massa temps davant de les pantalles, inclosos monitors d'ordinador, tauletes, e-readers i telèfons mòbils. Els símptomes inclouen tensió ocular, ulls secs i maldecaps. La major preocupació és el mal permanent de la retina que en cas de despreniment, si no s'atén ràpid, pot derivar en ceguesa. Una afecció a la qual són més propensos les persones que ja pateixen de miopia, hipermetropia o astigmatisme. Per tant, unes simptomatologies molt sensibles si es té que en compte que el 63% de la població espanyola major de 15 anys utilitza ulleres o lents de contacte segons l'INE.



' Cuello Smartphone ': Mala postura de l'esquena

La postura en rebre o escriure missatges, veure vídeos o llegir en el mòbil obliga el coll a girar el cap uns 60° cap avall. Aquest gest exerceix una pressió sobre la columna d'uns 20kg i el normal és suportar tan sols 5kg. Això provoca desgast en el mur anterior de la columna vertebral. El tractament fisioterapèutic ajuda a pal·liar aquestes molèsties cervicals. Per tal d'aconseguir aquest propòsit, s'ha de recórrer a la realització de massatges en el coll que proporcionen calor. També es poden realitzar dutxes amb aigua a pressió i temperatura sobre la regió de coll i prendre mesures d'higiene postural com asseure's en cadires amb respatller vertical i evitar aixecar pesos.



'Whatsappitis' o 'cibertendinitis': Desgast del tendó del polze

Aquesta afecció coneguda també com l' 'artrosi de costurera' es deu a la manera de teclejar provocant que el polze es converteixi en el dit dominant. Parlem d'una tenosinovitis, que és una afecció dolorosa que afecta els tendons de la nina del costat del polze, afecció que fins avui era freqüent en els jugadors de golf o d'esports de raqueta, però avui dia els metges estan veient el seu augment en nens i adults. Aquesta tendinitis, també dita De Quervain, es tracta amb repòs, fèrules, medicament i canvis en l'activitat. El metge també pot aplicar cortisona per tal d'ajudar a disminuir el dolor i la inflor. Si la tendinitis és crònica, és possible que es necessiti cirurgia per a donar-li al tendó més espai.



Obesitat, dèficit de vitamina D per falta d'hores de sol

Passar massa temps davant de les pantalles afavoreix els comportaments sedentaris i redueix el temps d'activitat física, la qual cosa augmenta el risc de patir obesitat a edats molt primerenques. Així també, la manera de divertir-se ha canviat i amb això els plans dels joves. És per això que s'ha observat un dèficit de vitamina D a causa de la falta d'exposició al sol i les llargues hores davant de les pantalles, sobretot, entre la població jove. La deficiència d'aquesta vitamina, fonamental per a l'absorció del calci per a tenir ossos sans, pot provocar una baixa densitat òssia i raquitisme, així com fatiga crònica i altres factors relacionats amb la falta de somni.



'Text claw': La síndrome del túnel carpià

Aquest anglicisme fa referència a la ja coneguda síndrome del túnel carpià (formigueig i entumiment en els dits polze, mitjà i índex causats per un pessic del nervi mitjà en la mà). Els estudis no han demostrat que la síndrome del túnel carpià sigui causat per escriure en una computadora, utilitzar un ratolí o repetir moviments en treballar, tocar un instrument musical o practicar esports; però aquestes activitats poden causar dolor i inflar els tendons la qual cosa pot estrènyer el túnel carpià i provocar símptomes. La síndrome del túnel carpià té lloc gairebé sempre en persones de 30 a 60 anys d'edat i és més comuna en les dones que en els homes.



'Colze de telèfon mòbil': Mal en el nervi cubital

La síndrome del túnel cubital (entumiment en els dits petit i anul·lar causat per un pessic del nervi cubital en el colze). Confosa amb el túnel carpià, ambdues no són noves, però van en augment en les persones que flexionen habitualment el colze més de 90 graus, com quan sostenen un telèfon mòbil o juguen a videojocs.

Les causes també inclouen: Una malaltia en tot el cos que danya a un sol nervi, la lesió directa del nervi o la seva pressió prolongada o una pressió sobre ell provocada per la inflamació o lesió d'estructures corporals pròximes. A les persones amb casos lleus ho poden solucionar amb sessions de fisioteràpia.