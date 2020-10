La bichectomia, tècnica facial per accentuar els pòmuls i afinar el rostre

Tècnica per fer ressaltar el triangle facial

La bichectomia és un procediment estètic que permet millorar l'aspecte de la cara, ja que accentua els pòmuls i afina el rostre. Consisteix a extirpar les anomenades boles de Bichat, una acumulació de greix sota les galtes que no són essencials per a l'organisme. Es pot fer en persones de totes les edats i està indicada per disminuir l'aspecte de plenitud de les galtes, accentuar els pòmuls i afinar el rostre fent-lo més angulós i definit (perfil triangular).



Primera visita

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota persona que es plantegi una bichectomia. A la Clínica del Dr. Sáez, el primer que fem és interessar-nos per l'estat de salut del pacient i les expectatives. A partir d'una valoració individualitzada exposem la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.



Com es fa

Generalment, per treure les boles de Bichat es fa una petita incisió d' un centímetre a l'interior de la cavitat oral, de manera que no queda cap tipus de cicatriu visible. Aquesta intervenció quirúrgica se sol fer amb anestèsia local amb sedació i en règim ambulatori (és a dir, no sol ser necessari l'ingrés hospitalari). La intervenció sol durar entre 30 i 60 minuts, i l'estada habitual a la clínica és de tres o quatre hores.



Resultats

La intervenció permet afinar la cara, ja que es ressalta el triangle facial que formen els dos pòmuls i el mentó, i s'evita que la cara es vegi rodona i plena. Els resultats de la bichectomia duren molts anys, però cal tenir present que la cara continua evolucionant amb el pas del temps. La bichectomia es pot combinar amb altres tractaments per potenciar els resultats i prolongar-los, com pot ser lífting facial, rinoplàstia, mesoteràpia, factors de creixement, pílings, farciments o tractaments d'arrugues d'expressió amb bòtox.