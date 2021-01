El nombre de pacients de càncer nous cau un 21%

El nombre de pacients de càncer nous a l'Estat espanyol va caure un 21% durant la primera onada de la covid. Així ho indica un estudi amb dades de diversos hospitals que quantifica l'impacte de la pandèmia entre març i juny del 2020 amb el mateix període l'any anterior. Les primeres conclusions de l'estudi assenyalen que durant els mesos de confinament va haver-hi menys activitat diagnòstica, menys pacients nous, però més atenció telefònica (es van multiplicar gairebé per tres les consultes de seguiment telefònic). Sobre la detecció de casos, s'observa una disminució de l'activitat diagnòstica de càncer en citologies (30%) i biòpsies (23,5%). D'altra banda, el nombre de pacients tractats va baixar un 9,5% en quimioteràpia i un 5% amb radioteràpia.

Amb les dades a la mà, l'estudi conclou que la primera onada de la pandèmia ha suposat un descens tant en el nombre de nous diagnòstics com en l'inici de nous tractaments en la població amb càncer degut, en la major part dels casos, a la suspensió de l'activitat assistencial. També hi ha influït el temor per part dels pacients a acudir als seus centres hospitalaris per por de la infecció per coronavirus.

Han treballat conjuntament en l'estudi diverses societats científiques i associacions, entre les quals l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).

Ramón Reyes, president de l'AECC, assenyala que era necessari tenir les dades per a «calibrar l'impacte sofert pels pacients en l'àmbit hospitalari» i «preveure també les necessitats d'atenció que hauran generat els retards dels diagnòstics en la primera onada».

Per a l'estudi es va enviar una enquesta als Serveis d'Anatomia Patològica, Hematologia, Oncologia Mèdica i Oncologia Radioteràpica de 37 centres terciaris distribuïts per diferents Comunitats Autònomes tenint en compte l'impacte sanitari del coronavirus a Espanya.