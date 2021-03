Més del 80% de les nenes s'ha vacunat del virus del papil·loma humà

El 4 de març va ser el Dia Internacional per a la Conscienciació del Papil·loma Humà

El 4 de març va ser el Dia Internacional per a la Conscienciació del Papil·loma Humà arxiu

El càncer de coll uterí és el quart més freqüent entre les dones i gairebé el 99% dels casos estan relacionats amb la infecció del virus del papil·loma humà (VPH), que es transmet per contacte sexual. Ara bé, és un càncer que es pot prevenir mitjançant la vacunació contra el VPH i el cribratge, i fins i tot es podria acabar eliminant.

Un estudi de l'equip d'infeccions i càncer de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) i de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), en col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'UNICEF, ha analitzat el ritme de vacunacions a tot el món. A Catalunya, més del 80% de les nenes s'han vacunat del VPH. El 4 de març va ser el Dia Internacional per a la conscienciació del papil·loma humà.

El càncer de coll uterí suposa un problema greu de salut pública. S'estima que al 2020 al món es van diagnosticar més de 600.000 casos i 340.000 dones van morir a conseqüència d'aquest càncer. Tot i que normalment la infecció es resol espontàniament sense causar símptomes, la infecció persistent pot acabar causant càncer.

L'OMS va llançar el 2020 la Campanya d'Eliminació del Càncer de Coll Uterí amb l'objectiu d'aconseguir que el 2030 un 90% de les nenes estiguin vacunades abans dels 15 anys, que un 70% de les dones participin en cribratges com a mínim dues vegades a la vida i que el 90% de les dones diagnosticades amb lesions precanceroses i càncer de coll uterí puguin accedir a un tractament eficaç. Aplicar aquestes mesures permetria convertir el càncer de coll uterí en el primer càncer eliminable com a problema de salut pública.

Per poder assolir l'objectiu de vacunar al 90% de les nenes el 2030 és important saber quina és la situació actual i com s'han gestionat els plans de vacunació fins al moment. Un article liderat per la doctora Laia Bruni, del programa de prevenció del càncer de l'IDIBELL i de l'ICO, i publicat a la revista ´Preventive Medicine', indica que més de la meitat dels països han iniciat plans de vacunació contra el VPH. Concretament 107 dels 194 països contemplats ho han fet.

Pel que fa a les cobertures assolides un cop la vacuna s'ha introduït al calendari, els números són una mica més discrets. Només el 6% dels països ja han aconseguit l'objectiu de vacunar el 90% de les nenes; el 21% dels països han assolit una cobertura de vacunació superior al 75% i el 40% dels països tenen una cobertura del 50% o inferior.

A escala global s'hauria aconseguit vacunar a un 15% de les nenes. És una xifra discreta, però països amb un elevat pes poblacional, com l'Índia, la Xina o Nigèria, no han iniciat la vacunació, el que fa disminuir molt el percentatge global.