Un 70% de les persones entre els 15 a 64 anys afirmen haver fumat en ocasions esporàdiques, convertint així el tabac com la segona substància psicoactiva més consumida a l’Estat espanyol, per darrera de l’alcohol.

Malgrat la prevenció que es realitza, a través de cursos i tallers des de centres formatius i sanitaris, cada any s’hi sumen nous consumidors. Durant el 2019, s’hi van detectar 340.000 nous fumadors; alguns d’ells ho faran de forma ocasional, d’altres integraran aquest nou hàbit a la seva rutina diària i, un altre grup ben nombrós hi acabarà sent addicte els propers 30 anys; com és el cas del 46% dels fumadors que acaben allargant l’hàbit durant més de 3 dècades.

Totes aquestes dades, recollides a l’Enquesta sobre Alcohol i Drogues a Espanya 2019/2020, mostren xifres reveladores: malgrat registrar un lleuger descens de fumadors totals, el cert és que els joves han augmentat el consum de tabac durant l’època de pandèmia, arribant al 41,3% de nois i noies entre els 14 i 18 anys que declaren haver fumat i/o continuar fumant.

Tot i la insistència en la prevenció i difusió dels efectes perjudicials que causa el tabac, cada any s’hi continuen sumant nous addictes. Des de la Consulta de Deshabituació del tabac de la Clínica Sant Josep, coordinada per la infermera Lídia Rubio, també es detecta que, tot i la informació dels efectes nocius del tabac: «els fumadors han d’arribar a experimentar la fase de contemplació, que és quan la persona està receptiva i comença a buscar solucions per deixar de fumar».

Entorn familiar: 1a causa de tabaquisme

Una de les causes principals per començar a fumar prové, precisament, de l’entorn familiar: el 86% dels menors poden estar condicionats i predisposats a començar i allargar aquest hàbit. És molt habitual que el consum de tabac i altres drogues associades com la marihuana o haixix comenci en l’adolescència, en edats d’educació secundària i generalment vinculat amb l’inici del consum de l’alcohol. Si els pares no s’impliquen com agents de salut en la promoció d’hàbits saludables, serà difícil tallar d’arrel l’addicció en els moments més prematurs i que la decisió d’abandonar la cigarreta aparegui anys més tard.

Quan es planteja deixar de fumar?

Mentre que l’inici de l’hàbit es manté pels volts dels 14 anys, el plantejament de deixar de fumar arriba molt més tard.

Només un 9% de tots els fumadors ho deixa durant els primers 5 anys tot i que més del 60% es planteja abandonar el tabac al poc temps de començar a fumar. Si diferenciem per gènere, les dones d’edat compreses entre els 35 i 64 anys, són les que, majoritàriament, s’ho plantegen més vegades.

De totes les persones que decideixen abandonar l’hàbit nociu, només un 43% realment aconsegueix deixar-ho durant una temporada però torna a recaure en l’hàbit si no existeix un seguiment i predisposició absoluta al canvi.

Consulta de Deshabituació del Tabac

La Clínica Sant Josep compta amb una Consulta de Deshabituació del Tabac dirigida a tots aquelles persones que volen deixar de fumar. Aquest servei realitza un seguiment, ofereix unes pautes i la possibilitat d’un tractament farmacològic a aquells fumadors que volen deixar aquest hàbit.

En una primera visita es realitza una història clínica específica de tabac, s’inicien una sèrie d’exploracions complementàries i es marca un dia per iniciar el procés de deshabituació tabàquica total.

Un cop superat aquest període, que s’allarga uns sis mesos, es passa a una nova fase, la de manteniment, en què es va fent un seguiment i acompanyament a la persona que ha deixat de fumar i que dura uns altres sis mesos.

Quan ha passat un any des del D es considera que la persona ja està deshabituada i no necessita l’acompanyament d’un professional ja que «s’han establert els canvis que ha anat aconseguit a través de la modificació del seu estil de vida i se’ls hi ha previngut de possibles recaigudes».

«La Consulta de Deshabituació del Tabac de la Clínica Sant Josep és oberta a totes aquelles persones que volen donar exemple i tenir una nova vida sense fum», comenta Lídia Rubio. Per a més informació i concertar cita: 93 874 42 98.

Dades extretes de: https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2019-2020_resumenweb.pdf