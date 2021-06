El Congrés dels Diputats va aprovar el passat el març passat la llei de l’eutanàsia, amb 202 vots a favor, 141 en contra i 2 abstencions. La llei entrarà en vigor d’aquí a tres mesos i serà la culminació d’una llarga lluita per aconseguir que les persones puguin morir dignament.

L’assistència per tenir una mort digna serà una prestació més del Sistema Nacional de Salut, que podran demanar les persones que tinguin «una malaltia greu i incurable» o «un dolor greu, crònic i invalidant» que comporti un «patiment físic o psíquic constant i intolerable».

Cada cas el supervisarà una comissió de garanties que tindrà cada comunitat autònoma. La persona afectada podrà rebre l’eutanàsia unes cinc setmanes després d’haver-la demanat. Abans, això sí, se l’haurà d’informar de les alternatives i cures pal·liatives disponibles i haurà de confirmar com a mínim quatre vegades la voluntat de morir durant el procés.

L’assistència es podrà fer en centres sanitaris, tant si són públics com privats o concertats, o al domicili de la persona. La llei, a més, preveu l’objecció de consciència per als professionals sanitaris implicats.

Enquesta a sanitaris

El 91,6% dels més de 15.000 professionals sanitaris que han participat en l’enquesta sobre la Llei d’eutanàsia del Departament de Salut donen suport, en línies generals, a reconèixer-ne el dret i a regular-la; també, que la persona que la sol·liciti pugui escollir on rebre-la, inclòs el domicili. Els enquestats indiquen que les principals dificultats que es poden trobar per atendre una petició d’eutanàsia i gestionar-la són la inseguretat del professional per manca d’informació o formació o els dubtes en l’entorn familiar del sol·licitant. Un 11,4% afirmen que exerciran l’objecció de consciència quan entri en vigor la llei; més de la meitat asseguren que no l’exerciran i prop d’un 30%, només en casos concrets.

Un altre resultat de l’enquesta és que les infermeres subratllen la necessitat de participar, com la resta de col·lectius, en el procés per prestar aquest dret. De les 15.636 enquestes, prop d’11.000 pertanyen a infermeres i infermers. La majoria consideren que en el procés per prestar l’eutanàsia a una persona no ha de participar només personal mèdic, sinó també altres membres de l’equip assistencial, com ara professionals de treball social sanitari, psicologia clínica i infermeria.