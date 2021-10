Tenir els ulls vermells, veure-hi borrós o distorsionat, notar certes molèsties oculars… Són molts els símptomes que anticipen i adverteixen alteracions en la nostra visió. En cas que apareguin és important acudir a l’oftalmòleg per a obtenir un diagnòstic i un tractament adequats i a temps.

Quins símptomes són els més preocupants? Ens ho expliquen els doctors Xavier Subiràs i Natalino Giuliano, oftalmòlegs experts en retina i glaucoma respectivament, tots dos de l’IMO Grup Miranza, amb seu a Manresa.

1. Flaixos o visió d’una cortina negra

“Veure flaixos o una cortina negra que cau per una zona del camp de visió del pacient pot indicar la presència d’un despreniment de retina”, explica el Dr. Subiràs.

“Es tracta d’una malaltia ocular que s’ha de tractar amb celeritat i de manera encertada, ja que sabem que el 95% dels pacients tenen un bon pronòstic si es compleixen aquests dos factors”, afegeix l’oftalmòleg.

2. Pèrdua de visió en un o tots dos ulls

Un dels símptomes més comuns de visita a l’oftalmòleg és la pèrdua de visió. En aquest sentit, pot ser progressiva o brusca i indica sens dubte la presència d’alteracions visuals que ha d’examinar l’oftalmòleg.

Tal com explica el Dr. Subiràs: “a partir dels 65 anys, podem notar que hi veiem pitjor i això pot indicar la presència de diferents malalties oculars, com la degeneració macular associada a l’edat (DMAE) o les cataractes”.

No obstant això, “no hem de pensar que això només ocorre a les persones grans, també els joves i les persones de mitjana edat han de consultar l’oftalmòleg en cas de notar pèrdua de visió, fins i tot si no ens crida gaire l’atenció, ja que es pot deure a diferents processos que han de ser valorats per un especialista.

En aquest sentit, a partir dels quaranta anys, és important fer-se revisions oculars periòdiques”, afegeix.

3. Dolor ocular

El dolor ocular és un altre motiu de consulta urgent amb l’oftalmòleg, ja que pot ser un senyal d’alerta sobre diversos tipus d’alteracions: “Aquestes són molt variades, per això és important que l’oftalmòleg pugui examinar el pacient i determinar-ne la causa”, adverteix Subiràs.

En qualsevol cas, el dolor ocular requereix un examen urgent: “a vegades, el dolor pot ser causat per ferides petites que amb un tractament encertat no revesteixen més gravetat.

No obstant això, altres processos com les úlceres corneals han d’abordar-se com més aviat millor per evitar danys oculars majors”, explica el doctor.

4. Sensació de cos estrant

A vegades, petites partícules d’objectes o materials poden entrar-nos als ulls, i causen molèsties de diversa índole.

Davant d’aquest símptoma, “també hem de consultar de manera prioritària l’oftalmòleg, perquè si el cos estrany continua a l’interior de l’ull s’ha d’extreure i, generalment, també s’ha de seguir un tractament amb fàrmacs antibiòtics o antiinflamatoris”, explica el Dr. Subiràs.

5. Visió de mosques volants

La visió de miodesòpsies o cossos flotants es tradueix en unes petites taques o fils que suren en el camp de visió de moltes persones. “En general, no revesteixen gravetat”, explica Subiràs.

“No obstant això, si les veiem per primera vegada, n’augmenta la quantitat o la visió s’acompanya de centellejos, la visita a l’oftalmòleg ha de fer-se amb urgència, ja que poden revelar la presència de greus malalties de la retina, com una ruptura de la retina o un despreniment”, afegeix.

6. Ull vermell

L’ull vermell és, probablement, un dels símptomes que fan que els pacients visitin amb més freqüència l’especialista. “És important valorar altres símptomes associats com, per exemple, la visió d’halos al voltant de les llums o altres símptomes.

En tal cas, podria tractar-se d’una patologia greu, com un atac agut de glaucoma, una malaltia que pot posar en risc la nostra salut ocular perquè fa augmentar la pressió ocular i pot produir un mal irreversible al nervi òptic”, prossegueix Giuliano.

7. Visió borrosa

La visió borrosa és indici de diferents processos o patologies oculars. En general,està associada a defectes refractius (miopia, astigmatisme o hipermetropia), que es corregeixen fàcilment amb l’ús d’ulleres o lents de contacte.

No obstant això, “en altres casos, pot posar de manifest altres malalties, com el glaucoma, el qual es manifesta en la visió dels pacients en forma d’una boirina que pot aparèixer a la visió lateral o perifèrica”, afirma Giuliano.

8. Molèsties per l’ús de lents de contacte

Tot i que la majoria de persones que fan servir lents de contacte no tenen problemes, altres poden experimentar complicacions associades al seu ús o mal manteniment. “Una d’elles és la blefaritis, una inflamació de les parpelles que pot ocasionar sequedat ocular, coïssor o visió borrosa, entre altres, i que requereix un tractament a mida, segons la causa”, conclou Giuliano.

És important que sapiguem reconèixer els símptomes i signes d’alarma, per a poder cuidar la nostra salut ocular i la dels nostres. En cas de qualsevol dubte, els doctors Subiràs i Giuliano aconsellen que ens posem en contacte amb l’oftalmòleg.

