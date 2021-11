L’artrosi és una malaltia degenerativa gairebé inevitable amb el pas dels anys. Entre la població de més de 70 anys, gairebé el 95% presenta signes d’artrosis en proves radiològiques, però no tota la població presenta altres símptomes.

Els factors que desencadenen l’artrosi són: edat, sexe, traumatismes (més freqüent en persones que han fet esforç físic, com els esportistes), obesitat, genètica, ètnia i factors ambientals.

La osteoartrosis és una degeneració de tots els components de l’articulació afectada: cartílag, membrana sinovial i líquid sinovial. S’ha estudiat l’origen d’aquesta afectació, i es dona per un procés inflamatori que facilita la degeneració del cartílag i inhibeix la correcta regeneració del teixit.

Tant el procés regeneratiu d’una articulació sana com el procés inflamatori d’una articulació artròsica està orquestrat per les citocines. Les citocines són molècules segregades per les cèl·lules, i són les que modulen la resposta inflamatòria i immunitària del cos.

També intervenen com a factors de creixement d’alguns tipus cel·lulars. És molt important que estiguin en el correcte equilibri.

A Clínica Salvans disposem d’una nova tecnologia, el sistema Qrem cytokine, amb el qual s’obté un Sèrum Autòleg Ric en Citocines a partir d’una extracció de sang del pacient. Un cop obtingut el preparat s’injecta a l’articulació artròsica. L’efecte final es veu al cap d’un o dos mesos ja que segueix la via natural de regeneració del cos humà. Normalment amb una o dues sessions n’hi ha prou, però en alguns casos en cal alguna més.