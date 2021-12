La variant òmicron de la covid-19 comparteix alguns símptomes amb les seves predecessores, n'ha perdut algun i, també, n'ha incorporat de nous. Un d'aquests són els episodis de suor a les nits, segons han detectat diferents experts.

No es tracta de brots sobtats de febre, ja que la infecció per òmicron de moment no s’està caracteritzant per pics febrils, si no de suor.

En canvi, les persones infectades amb aquesta variant no és habitual la pèrdua de l’olfacte ni del gust.

La variant òmicron es va notificar per primera vegada a l’OMS (Organització Mundial de la Salut) el 24 de novembre, i des d’aleshores a Espanya s’han anat anunciant mesures per intentar frenar la seva arribada, com és el control dels viatges procedents dels països sud-africans amb més casos, amb quarantenes obligatòries quan passen la duana.

Precisament, divendres passat Sanitat augmentava a nou els països de procedència des d’on els passatgers que arriben a Espanya han de complir quarantena obligatòria. Aquests països són: Sud-àfrica, Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambic, Namíbia, Zimbàbue, Malawi i Zàmbia.

La situació epidemiològica a Sud-àfrica, el país on es va descobrir, s’ha caracteritzat per la presència de tres pics de casos notificats, el més recent degut, principalment, a la variant delta. En les últimes setmanes, el nombre d’infeccions ha augmentat considerablement, coincidint amb la detecció de la variant B.1.1.529. El primer cas conegut d’infecció per aquesta variant es va confirmar en una mostra presa el 9 de novembre de 2021.

L’OMS informa que la variant B.1.1.529 presenta un gran nombre de mutacions, «algunes de les quals són preocupants». Les proves inicials indiquen que el risc de reinfectar-se per aquesta variant és més elevat que amb d’altres.