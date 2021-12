La microbiota és la població de bacteris i paràsits que colonitza el sistema digestiu, i que actua i regularitza l’eix intestino-cerebral de manera que interacciona amb el sistema endocrí, amb el cervell i amb el sistema immunitari.

La colonització del sistema gastrointestinal es dona en els primers anys de vida i influeixen factors com: naixement per part vaginal o per cesària, lactànica materna, deslletament, prendre antibiòtics, infeccions o estrès.

Recentment, s’ha estudiat la interacció de la microbiota intestinal en el dolor crònic. El dolor crònic és un problema de salut a nivell mundial, i es dona tant per la disminució del llindar del dolor com per un excés d'inflamació al cos: sopa inflamatòria.

S’ha estudiat el dolor en ratolins que no tenen gèrmens en el seu aparell intestinal i aquest fet millora notablement amb el trasplantament de bacteris intestinals de ratolins normals. Això obre una porta a estudiar que alguns probiòtics o antibiòtics podrien millorar la qualitat de vida de persones que pateixen dolor crònic.

A Clínica Salvans, a Manresa, estem al cas de totes les novetats sobre el tractament del dolor per aportar una bona qualitat de vida als nostres clients.

L'última novetat és la infiltració de sèrum ric en citocines extret de la pròpia sang del pacient que naturalitza aquesta sopa inflamatòria a nivell local que afecta a alguns pacients.