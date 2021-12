De vegades tenim la sort que les paraules brotllen soles. És el cas de l’article de desembre. Aquesta breu crònica neix com una petita nota biogràfica d’una dona que ha marcat una fita històrica a l’esport català. Els pioners i pioneres són aquelles persones que fan cim abans que d’altres persones. La mestra del Club Judo Santpedor Laia Fernàndez Puigbò ha assolit aquest desembre el 6è Dan de judo.

Pels que no sou coneixedors dels diferents nivells de d’aquesta disciplina esportiva us en faig cinc cèntims. Les judoques van fent progressos des que comencen a practicar judo, tenen com objectiu assolir el cinturó negre. Amb el cinturó negre s’aconsegueix el primer Dan. Els Dans són nivells de coneixement que assoleixen les judoques a partir del cinturó negre. El sisè Dan de judo et permet l’obtenció del cinturó blanc-vermell. Aquest nivell representa arribar a un nivell de gran mestre.

Dins del judo català mai cap dona havia assolit aquesta fita. Probablement la notícia no es reflectirà a cap telenotícies ni a cap especial esportiu dels diaris. El món de les notícies de vegades només valora la palla. La Laia, la meva companya d’articles, fa molts anys que és una gran mestra de judo. És d’aquelles persones que fan llum. A Santpedor n’estem orgullosos. El Manel i la Fina no poden més que llegir i rellegir el nom de la seva filla amb alegria. Ells van començar la feina. De vegades els articles poden explicar notícies de molt lluny , també poden parlar del replà de casa .

Avui hem parlat de la nostra escola. Esperem sapigueu disculpar la llicència. La idea inicial era fer un article parlant de dones valentes, pioneres, grans mestres... Automàticament com si d’un encanteri es tractés a la pantalla de l’ordinador ha aparegut un nom: Laia Fernàndez Puigbò.