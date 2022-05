La primavera és l’estació més temuda per als al·lèrgics al pol·len, un malestar que a Catalunya afecta 600.000 persones. El pol·len és una polsina diminuta formada per les cèl·lules masculines reproductores de les plantes amb flors i que es transporta a través del vent, defineix el Departament de Salut de la Generalitat. L’al·lèrgia a aquesta substància és la resposta del sistema immunitari a l’entrar en contacte per via respiratòria o els ulls.

Pol·len tot l’any Hi pot haver pol·len tot l’any, però a la nostra zona geogràfica la majoria de plantes i arbres pol·linitzen en aquesta estació. L’Institut de Ciència i Tecnològia Ambiental (ICTA) ha previst alts nivells de pol·len per a aquesta primavera. Malgrat les baixes temperatures de la tardor-hivern, les altes temperatures diürnes i les pluges de l’hivern pronostiquen una mala primavera per als al·lèrgics. Les pol·linitzacions podrien perdre intensitat i durar menys temps de l’habitual si la primavera és molt plujosa o si les temperatures són més altes del normal, explica el mateix centre ambiental. Els símptomes poden ser la congestió nasal, esternuts, llagrimeig i enrogiment dels ulls, entre d’altres. Vuit consells El Departament de Salut de la Generalitat ofereix vuit consells generals per afrontar la primavera dirigits als al·lèrgics al pol·len: 1) Identificar el tipus de pol·len que li provoca al·lèrgia per conèixer millor les plantes que el produeixen. 2) Si vol fer activitats a l’aire lliure, evitar zones on hi hagi plantes que li produeixin al·lèrgia i les hores de màxima concentració de pol·len (de les 5.00 a les 10.00 hores i de les 19.00 a les 22.00 hores). 3) Tancar les finestres de casa durant la nit. 4) Utilitzar ulleres de sol. 5) Procurar no desplaçar-se amb moto o amb bicicleta. Si es va amb cotxe, fer-ho amb les finestres tancades. 6) Estendre la roba dins de casa per evitar que s’acumuli pol·len. 7) Alguns dels medicaments utilitzats en el tractament contra les al·lèrgies poden causar somnolència i afectar la capacitat de conduir vehicles. Revisi les advertències que apareixen a l’envàs i al prospecte dels medicaments. 8) Igual com pot aconseguir la previsió del temps, també es pot consultar els nivells actuals i les prediccions de pol·len a Catalunya. Guia per a al·lèrgics Per la seva banda, la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica ofereix una molt detallada guia per a al·lèrgics en funció de la causa. La majoria d’ells inclou el rentat de roba de llit i llar i peces de vestir a altes temperatures (per acabar amb els gèrmens causants de les al·lèrgies, en cas que siguin pol·len o àcars) i l’ús de medicaments antihistamínics, ja sigui en forma de pastilles, càpsules, líquids o gotes, sempre sota supervisió mèdica.