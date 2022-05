Continua l'alerta sanitària després de detectar la setmana passada els primers casos de verola del mico a Espanya. L'Institut de Salut Carles III (ISCIII) de Madrid ha registrat aquest dilluns un total de 51 casos positius de verola no humana, dels quals 20 estan confirmats com la de mico i la resta espera encara els resultats definitius de la seqüenciació. D’altra banda, 35 casos sospitosos han donat negatiu i s'han descartat.

L'ISCIII ha rebut des de diumenge 21 noves mostres de casos sospitosos de "monkeypox" i ja en sumen 88; 51 han donat positiu per PCR a orthopoxvirus (aquest dilluns eren 36), però confirmades per seqüenciació segueixen sent les mateixes 20 de l'últim balanç.

Les 31 restants, mentrestant, deuen encara acabar de seqüenciar-se per a confirmar o descartar definitivament que es tracta de virus de la verola del mico. Dos més s’han de repetir.

A més dels sospitosos a Madrid, la comunitat d'Espanya amb més casos detectats, hi hauria no menys de 23 casos més en estudi a la resta del país, dos d'ells a Catalunya:

6 sospitosos a Andalusia

6 sospitosos a les Canàries

3 sospitosos a Galícia

2 sospitosos a Catalunya

2 sospitosos a Castella-la Manxa

1 sospitós a Extremadura

1 sospitós al País Valencià

1 sospitós a l'Aragó

1 sospitós al País Basc

Aquest dilluns, el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) comunicava que ha registrat fins al moment 85 casos en vuit països europeus: Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Països Baixos, Portugal, Espanya i Suècia. Espanya encapçala la llista de països afectats.

37 positius a Portugal

A Portugal, els casos confirmats d’infectats per verola del mico ascendeixen ja a 37, després dels 14 detectats en les últimes hores, mentre les autoritats sanitàries lusitanes no en descarten un augment perquè esperen resultats d’altres mostres. Entre les anàlisis elaborades, la Direcció General de Sanitat (DGS) lusitana ha informat avui de la identificació d’una varietat del virus de l’Àfrica occidental que és «menys agressiva». El nombre de casos confirmats a Portugal es va disparar dimecres passat, quan la DGS va informar dels primers cinc casos de ‘monkeypox’.

El Regne Unit recomana aïllament

Finalment, es pot destacar que les autoritats sanitàries del Regne Unit han recomanat aquest dilluns un aïllament de 21 dies per a les persones que estan en risc d’haver-se contagiat, després que el país registrés ja 20 casos de la verola del mico.

Els símptomes

El quadre clínic inicial normalment inclou febre, mal de cap, dolor muscular, inflamació dels ganglis i cansament. Dies després es desenvolupa una erupció a la pell de color rosat que sovint comença a la cara i s'estén a altres parts del cos. La majoria de persones es recuperen en un parell de setmanes, però en alguns casos es pot produir una malaltia greu.

Sense tractament ni vacuna

No hi ha vacuna ni tractament específic disponible. El tractament és simptomàtic i de suport. Ja s'han confirmat quatre casos confirmats al Regne Unit sense antecedent d'història de viatge a zones de risc i tres casos a Portugal, que en té dos més pendents de confirmació i quinze en investigació.

Simón ha explicat que el que més els interessa ara mateix és detectar l'origen de la infecció, que "hauria de ser algun cas arribat d'Àfrica".