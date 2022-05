La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha afirmat que segurament apareixerà algun cas de verola del mico a Catalunya en els propers dies. En declaracions a RAC1, ha afirmat que encara no hi ha cap cas confirmat però ha afegit que sempre hi ha algun pacient amb alguna malaltia similar "que cal estudiar". En tot cas, ha assegurat no estar preocupada perquè es tracta d'una malaltia poc freqüent i coneguda, de la que ja s'havien donat casos en països occidentals. Aquests casos acostumen a ser brots "petits i en un entorn concret". Ara, ha explicat que s'està a l'espera de saber el protocol que estableixi la comissió de Salut Pública i si s'acaba establint la necessitat de vacunar els contactes estrets, vaccí que s'hauria de comprar.

La verola del mico preocupa els metges: «Fa por, molta por» En aquest sentit, ha explicat que Catalunya no disposa de la vacuna contra la verola i que, per tant, s'hauria de comprar. El vaccí que s'administraria és un elaborat al voltant del 2013, diferent al que es va posar en les persones que ara tenen més de 40 anys i que podrien tenir alguna protecció contra aquesta malaltia. És més difícil contagiar-se de verola que de covid-19 La secretària ha apuntat que la transmissió és diferent a la del coronavirus perquè requereix d'un contacte "directe" i "proper". Es pot donar per gotes respiratòries o bé per contacte pell amb pell o de mucoses. En tot cas, ha dit que cal que es contacti el metge si es té febre i apareixen vesícules. Malgrat tot, ha insistit que és una malaltia poc freqüent i que per una febre "hi hauria mil motius abans que pensar en la verola del mico". Els casos de coronavirus s'estan estabilitzant Pel que fa a la pandèmia per la covid, Cabezas ha valorat que la situació és bona, que s'estan estabilitzant les taxes d'incidència i també d'ingressats. En aquest context, ha descartat que Catalunya hagi de plantejar ara el retorn a la mascareta en interiors, com ha fet Nova York, i ha dit que a la tardor ja s'avaluarà la situació. Pel que fa al sistema de vigilància, ha dit que està avançat i que hauria d'estar funcionant plenament en unes setmanes.