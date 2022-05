No tots els homes poden donar semen. Malauradament, és un fet que el semen està empitjorant, i cada vegada més, als països desenvolupats. I el pitjor de tot: aquesta és una de les raons per les quals, tot i l'avenç en les tècniques de reproducció assistida, que permeten aconseguir descendència fins i tot en homes amb semen de molt baixa qualitat, encara hi ha casos en què cal recórrer a l'opció d'utilitzar semen d'un donant.

"Aquest empitjorament progressiu del semen és també una de les raons per les que cada vegada és més difícil trobar donants de semen aptes. Per poder entrar a formar part d'un programa de donació de semen, el candidat a donant necessita, d'entrada, tenir un semen de bona qualitat", assenyala en una entrevista amb Infosalus un dels portaveus de la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF), el doctor Miguel Ruiz.

Això vol dir que, com a mínim, ha de presentar una alta concentració d'espermatozoides, i que aquests tinguin molt bona mobilitat i morfologia, afegeix. Cal tenir en compte que el semen es congelarà, i aquest procés fa que es perdi un alt percentatge d'espermatozoides mòbils, aclareix l'especialista en Fertilitat. A més, es diluirà al barrejar-lo amb un mitjà de cultiu que conté les substàncies crioprotectoras, que fan que els espermatozoides sobrevisquin a la congelació, segons sosté el també codirector de la clínica CREA de València.

Per tot això, diu que el semen no ha de complir amb els valors de referència de normalitat, sinó que ha de ser "excel·lent". "I això no sempre és així. Dels candidats a donant que van a un banc de semen, només alguns d'ells tindran un semen amb aquestes característiques. Això és també un indicador no només de la seva salut reproductiva sinó de salut general, per la qual és una bona opció fer-se una valoració del semen en un centre especialitzat, ja que pot ser útil, no només per decidir si es pot ser donant, sinó també per conèixer la qualitat del semen i, en cas de descobrir alguna alteració, poder identificar la causa i posar-li solució com més aviat millor", afegeix.

A més de presentar una bona qualitat de semen, un altre dels requisits que ha de complir el candidat per a ser admès en un programa de donació, segons detalla l'especialista de la SEF, és el no tenir risc de transmetre malalties infeccioses o hereditàries a tercers, així com tenir una bona condició psíquica.

En quart lloc, indica que per ser usuari de qualsevol tècnica o tractament de reproducció assistida a Espanya, ja sigui com a pacient o com a donant, la legislació exigeix ser major d'edat.