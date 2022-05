Un jutge ha emès una ordre perquè un home deixi de donar esperma després que s'hagi comprovat que n'ha cedit a un quinze dones sense avisar-les que pateix la síndrome de la X fràgil, que és hereditària i provoca baix coeficient intel·lectual i un retard en el desenvolupament.

L'home, de 37 anys, sabia que tenia aquest problema i tot i així va seguir oferint la seva esperma a través de les xarxes socials.

Aquest cas, que ha tingut lloc a Derby, al centre d'Anglaterra, ha sortit a la llum, segons explica el diari Daily Mail, arran d'un judici en el qual es decideix sobre la petició feta per l'home de poder tenir responsabilitat sobre quatre dels fills que ha ajudat a engendrar. Tot i que originalment va signar un acord que acceptava no tenir cap contacte amb els infants, l'home va sol·licitar recentment als tribunals ordres de responsabilitat parental i ordres d'arranjaments infantils, que li permetessin passar temps amb quatre dels seus fills.

Tres mares s'hi van negar i la jutgessa els ha donat la raó en considerar que els menors en sortirien perjudicats. A més, en una sentència inusual, també ha sol·licitat que se li impedeixi seguir sent donant d'esperma.

Concretament, l'home publicava anuncis dirigits a dones lesbianes i s'oferia com a particular perquè no podia acudir a una clínica oficial en haver estat diagnosticat amb la síndrome de la X fràgil.