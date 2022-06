Entre un 15 i un 20% de la població que consumeix droga desenvoluparà comportaments d’addicció. Aquesta és una de les principals conclusions que ha aportat la farmacòloga Lucía Hipólito en el marc del XV Congrés de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) que s’ha fet aquest mes de juny. La investigadora ha recordat que entre el 40 i 60% de les persones que presenten addicció tenen un important component genètic, tot i que també estan condicionades pel context psicosocial, el tipus de droga, la via d’administració, i el moment de la vida en que s’inicia el consum.

Hipòlito posat sobre la taula un estudi fet a Austràlia, que mostra que si es consumeix droga durant l’adolescència hi ha major probabilitat de ser addicte d’adult, «especialment en el cas de la marihuana que també afecta el coeficient intel·lectual». Ara bé, la farmacòloga valenciana ha assenyalat que el problema més gran dels addictes «són les recaigudes, amb un risc més elevat en dones que en homes».

Sobre quins tractaments hi ha actualment per deixar de consumir, Hipòlito ha subratllat que no existeix cap fàrmac que sigui 100% eficaç en tots els casos, però ha afegit que en determinats pacients «són molt positius els seus efectes en combinació amb la psicoteràpia, especialment en el cas de l’addicció a opiacis».

Cànnabis i joves: un problema creixent

D’altra banda, el congrés també ha tractat el tema del consum precoç i elevat de cànnabis, que «pot augmentar per cinc el risc de patir psicosis al llarg de la vida». La infermera especialista en Salut Mental, Aïda Romero, ha apuntat que un 33% dels joves reconeix haver consumit cànnabis o derivats, almenys un cop a la vida «amb una tendència al alça des de 2016 i amb major increment a partir de la pandèmia».

«El cànnabis o marihuana, produeix una addicció que pot arribar al 10% de les persones que en algun moment de la seva vida l’han consumit», ha explicat, «i malgrat el seu perill, els adolescents la veuen com una droga poc perillosa per els mites i creences que hi ha actualment». Romero també ha recordat que conté «més carcinògens i mutàgens que el tabac» i que augmenta el riscs de patir càncer «la seva forma de consumir-ho».

Finalitza el congrés AIFiCC

Unes 400 infermeres de família de tot Catalunya han participat en el primer Congrés de l’AIFiCC post pandèmia. Aquest juny s’han tractat diferents temes com les drogadiccions, les malalties cardiovasculars, la sexualitat a l’atenció primària o l’evolució de l’educació sanitària.