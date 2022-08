Un estudi de l'institut Dexeus Dona en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha determinat que el semen congelat manté la viabilitat a l'espai exterior. El treball s'ha presentat al 35è Congrés de la European Society of Human Reproduction and Embryology, que se celebra aquesta setmana a Viena. La recerca és un primer pas d'un projecte més ampli, l'objectiu del qual és valorar la viabilitat de crear bancs de gàmetes en l'espai i les possibilitats de reproducció de l'espècie humana fora de la terra. Els investigadors han estudiat els efectes de les condicions de microgravetat a partir de la tècnica de caiguda lliure en vols parabòlics de curta durada.

Diversos estudis han descrit que la disminució de la força de la gravetat afecta les estructures cel·lulars i moleculars, així com el sistema cardiovascular, múscul-esquelètic, nerviós i endocrí entre altres. L'impacte sobre espermatozoides o òvuls, però, no es coneix amb detall, així com tampoc sobre la reproducció humana.

L'estudi, doncs, tenia l'objectiu d'investigar si l'exposició a condicions de microgravetat similars a les que es donen en l'espai exterior poden afectar la mobilitat i la vitalitat de diverses mostres d'esperma congelat. Els resultats indiquen que la microgravetat no afecta la viabilitat de l'esperma humà congelat, i que la seva concentració, mobilitat, vitalitat i el DNA espermàtic no mostren alteracions significatives respecte de l'esperma congelat emmagatzemat en condicions de gravetat terrestre.

"Es tracta només d'un primer estudi preliminar, que forma part d'un projecte més ampli, l'objectiu del qual és estudiar més a fons la viabilitat dels gàmetes humans en condicions de microgravetat", ha indicat Montserrat Boada, investigadora líder del treball.

Les deu mostres de semen utilitzades per a l'estudi es van congelar en nitrogen líquid a -196 graus centígrads i es van sotmetre a una vintena de paràboles dutes a terme per una avioneta de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, especialitzada en l'execució de vols acrobàtics per a estudis científics.

"Aquesta maniobra produeix unes condicions d'ingravidesa totalment equiparables a les que es donen en vols espacials i que experimenta un astronauta en òrbita", ha explicat el professor Antoni Pérez-Poch, expert en microgravetat de la UPC, que ha participat en la recerca.

Posteriorment, les mostres es van comparar amb fraccions homòlogues congelades en el mateix moment però no sotmeses a les condicions de microgravetat i es va comprovar que no hi havia diferències significatives en paràmetres com la concentració, la mobilitat, la vitalitat, la morfologia, l'apoptosi i la fragmentació de l'ADN espermàtic.

Boada, que ha indicat que en una segona fase es preveu analitzar ovòcits i embrions -per a la qual cosa cal comptar amb el permís de la Comissió Nacional de Reproducció Humana- ha assegurat que els resultats "obren una porta a la possibilitat de transportar de forma segura esperma a l'espai i crear bancs de semen fora del nostre planeta".