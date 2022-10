El «mindfulness» traduït al nostre idioma vol dir consciència plena o atenció plena, és a dir, focalitzar la ment en el present i alliberar-la de distraccions. Aquesta disciplina s’ha introduït a la medicina per tractar diferents afectacions psiquiàtriques i/o psicològiques, com el dolor, en tots els seus sentits.

Per tractar el dolor s’utilitza la tècnica de «Reducció de l’estrès basada en l’atenció plena», creada pel doctor Jon Kbat-Zinn de l’Escola de Medicina de la Universitat de Massachusetts.

El senyal dolorós és iniciat al nostre cos per ser conduït fins al cervell, on el dolor percebut és un camí complex. El cervell és l’òrgan que pren consciència del dolor i ens informa d’on el sentim i quines característiques té. En la majoria dels casos, a través de la meditació, que permet aconseguir l’atenció plena, es pot modificar aquesta percepció del dolor.

En aquest àmbit, s’estudia l’efecte de la pràctica «Reducció de l’estrès basat en l’atenció plena» en pacients que se’ls practicaven estímuls dolorosos. En aquests estudis, s’ha comprovat que la pràctica de l’atenció plena aconsegueix que les àrees cerebrals dedicades al dolor disminueixin i, a més a més, també s’incideix sobre els estímuls dolorosos, que es perceben amb menys intensitat.

Les persones que practiquen mindfulness presenten menys nivells d’ansietat, depressió i tensió psicològica, i augment de la substància grisa en zones de l’emoció, l’empatia, l’aprenentatge i la memòria. De forma que, a la llarga, presenten unes condicions més bones per esdevenir persones felices, amb més dificultat per patir un trastorn mental.

Mercè Salvans CLÍNICA SALVANS, DOLORS MUSCULARS I ARTICULARS clinicasalvans.com info@clinicasalvans.com

A la Clínica Salvans sempre estem disposats a ajudar-vos amb el vostre dolor. Des de fa cinc anys, estem ubicats a la ciutat de Manresa, des d’on us podem explicar tot allò que us pot ajudar en benefici de la salut mental, tant en l’àmbit farmacològic com no farmacològic.