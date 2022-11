Manresa compta amb un nou centre de referència, Kannodol, especialitzat en l’assessorament terapèutic dels productes amb cannabidiol (CBD), un component de la planta del cànnabis no psicoactiu, al qual se li atribueixen algunes propietats antiinflamatòries i calmants, entre altres. L’establiment manresà, impulsat per dos socis de Navàs i de Sant Cugat, difon coneixement envers els beneficis de les teràpies basades en el cannabidiol, com una forma saludable i complementària de guanyar qualitat de vida.

Els gels, els bàlsams, els olis o els cosmètics formen part de l’àmplia varietat de productes que es poden trobar a Kannodol. Els productes del centre tenen el segell de la marca Kannodol, que distribueix per tot Europa, i procedeixen del laboratori Biotelier Labs, situat a Sant Celoni, que té un contracte exclusiu amb la marca i s’encarrega de certificar que els productes elaborats amb cannabidiol compleixen amb els requisits legals. La normativa estableix que els productes amb CBD es poden distribuir sempre que presentin els valors mínims de tetrahidrocannabinol (per sota del 0,2%), que és l’ingredient psicoactiu principal de la planta del cànnabis, i que s’apliquin de forma externa.

En aquest sentit, el centre Kannodol garanteix la qualitat dels seus productes, que es posen a disposició dels clients amb una valoració prèvia per part de l’equip terapèutic del centre. Aquest està format per especialistes en fisioteràpia, en estètica i tractament terapèutic de la pell i en medicina general, a través d’un conveni amb Medican Map. L’objectiu és cobrir el ventall de patologies que es poden beneficiar de les teràpies amb CBD, com ara les associades a la fibromiàlgia o l’artritis, per les seves propietats analgèsiques i antiinflamatòries, així com els problemes dermatològics, com ara l’acne o la dermatitis.

De fet, els professionals del centre assenyalen que el potencial terapèutic dels productes amb cannabidiol s’estén en altres àmbits. Les seves propietats antidepressives i relaxants, afirmen, ajuden a alleugerir la simptomatologia de problemes de tipus psicològic, com ara l’ansietat, la depressió l’estrès. Tot i això, puntualitzen que la seva finalitat no és esdevenir un centre alternatiu a la medicina convencional, sinó oferir la possibilitat de complementar el tractament mèdic amb els beneficis que aporta el cannabidiol en la salut de les persones, tal com han pogut constatar els professionals del centre després de veure diferents casos.

CENTRE KANNODOL Avinguda Francesc Macià, 42 08241 Manresa 664 16 68 74 https://www.kannodol.com/

El vessant terapèutic del centre és un dels seus trets diferencials, que l’allunya d’altres espais de venda de productes amb cannabidiol que, alhora, actuen com un club social per a fumadors. Lluny de ser el seu objectiu, els impulsors de Kannodol volen consolidar-se com un espai per fomentar la salut i la qualitat de vida de les persones a través de les teràpies amb CBD. De fet, el centre organitzarà el pròxim 17 de desembre una conferència sobre l’aplicació de la medicina cannàbica en la nostra salut i el context legal del CBD al país. L’acte tindrà lloc al passeig Ramon Vall de Navàs.