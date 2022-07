El mes de març passat, dies després que esclatés la guerra a Ucraïna, l’Associació Catalana per la Pau i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO van posar en marxa una campanya d’acció humanitària que tenia com a objectiu recaptar fons per atendre les víctimes.

La iniciativa, concebuda des del primer moment per donar suport a aquelles persones en situació d’especial vulnerabilitat, com infants, joves i dones, es va engegar en paral·lel a una missió sobre el terreny que les dues entitats catalanes van realitzar a la frontera entre Polònia i Ucraïna, acompanyades del Secours Populaire Français. Allà van poder identificar-se les necessitats més urgents que presentava la població refugiada i, a través de l’entitat sòcia local Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) –Comitè Polonès d’Assistència Social–, es van començar a definir les característiques que havia de tenir la intervenció humanitària. El PKPS és una organització laica sense ànim de lucre que té més de seixanta anys d’experiència en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social de persones i famílies en l’àmbit local polonès. Té una xarxa de persones treballadores i 700 voluntàries repartides arreu del país. El treball que s’ha acordat fer consta de tres eixos: garantir l’assistència alimentària, millorar l’accés al refugi temporal i incrementar l’atenció a la salut mental de les famílies refugiades ucraïneses. Particularment, el projecte va dirigit a famílies que romanen a la ciutat de Milanówek (Polònia) com a conseqüència del conflicte. Es preveu que l’acció tingui una durada aproximada de sis mesos, entre el juny i el novembre del 2022. Segons l’Agència de Nacions Unides per a les Persones Refugiades (ACNUR), és probable que abans de finals d’any hi hagi 8,3 milions de refugiades ucraïneses, principalment a Polònia, Hongria, Moldàvia, Romania i Eslovàquia. Som, per tant, davant d’una situació d’emergència que ha generat una crisi sense precedents en termes d’escalada des de la Segona Guerra Mundial. L’Associació Catalana per la Pau i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO mantenen oberta la campanya de captació de fons. Tothom que hi vulgui contribuir de manera solidària ho pot fer a través dels canals següents: https://acpau.org/fes-una-donacio/; Bizum, amb l’identificador 04773, i transferència bancària al compte ES76 2100 3200 9522 0123 3743.