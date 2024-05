En marxa la nova Oficina d’Atenció Ciutadana a la Catalunya Central

Manresa ha estrenat una nova Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), que permet l'accés als serveis públics de manera presencial a la població de la vegueria de la Catalunya Central, prop de mig milió d’habitants. Aquesta oficina, ubicada a la plaça del Salt número 2, se suma a les cinc OAC repartides arreu del territori que ja estaven en funcionament; a Barcelona, Cerdanya, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.

Amb un total de 15 treballadors públics, el centre ofereix atenció i ajuda sobre tràmits i serveis de la Generalitat amb l’objectiu de garantir l’acompanyament a la ciutadania per facilitar i fer més accessible la seva relació amb l’Administració. L’horari d’atenció és de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, de dilluns a divendres.

Trasllat de serveis

La nova Oficina d’Atenció Ciutadana a Manresa aglutina tota la informació que proporcionaven fins ara els serveis territorials de la Catalunya Central situats a la capital del Bages, per la qual cosa s’han tancat les oficines de registre d’Empresa i Treball, Educació, Territori, Salut, i Drets Socials. Tots aquests serveis han quedat ara incorporats a l’OAC.

Accessibilitat dels serveis digitals

En l’oficina de Manresa es pot demanar cita, informació o suport per accedir i fer alguna tramitació, ajut i beca, així com rebre informació dels serveis públics de la Generalitat i obtenir certificats digitals com l’IdCAT. Es consolida, d’aquesta manera, un model d’atenció inclusiu, proactiu i integral, amb l’objectiu d’aconseguir una Catalunya plenament connectada a través d’una Administració que fomenti la igualtat d’oportunitats.

En aquest sentit, el nou Model d’atenció ciutadana preveu la creació d'una oficina d'atenció ciutadana integrada i accessible en cada una de les seus o ciutats on hi ha una delegació del Govern a Catalunya, per tal d’oferir en un únic espai l’accés a la informació i l’acompliment de qualsevol tràmit. Igualment, en aquestes oficines s’hi ha de prestar l’assistència i suport en l’accés als serveis digitals a aquelles persones que poden trobar-se amb dificultats en l'ús de tecnologies.

Així mateix, segons el nou model, la cita prèvia pels tràmits deixa de ser obligatòria, tot i que és recomanable; i pròximament es farà efectiva la gratuïtat del telèfon d’informació ciutadana 012, que inclou ajuda especialitzada per a la tramitació per Internet. D’aquesta manera, les persones poden trucar i resoldre els seus dubtes o la seva incidència parlant amb una persona experta. Aquest servei inclou la possibilitat de fer una videotrucada per compartir pantalla, si és necessari, i poder donar un servei més eficaç i resolutiu.

L’apoderament de la ciutadania

En el darrer any l’Administració ha creat noves eines i serveis per fer més accessibles els tràmits digitals i facilitar l’apoderament de la ciutadania. En són alguns exemples l’assistent virtual en els tràmits, un bot que s’activa de manera automàtica quan es detecta un error en la tramitació i guia el ciutadà per resoldre el problema; el web de suport a la tramitació, que concentra, en un sol espai tota l’ajuda necessària per fer tràmits digitals, a través d’explicacions senzilles, redactades de forma planera i amb una navegació intuïtiva i àgil; o el web Situacions de vida, amb informació rellevant sobre els tràmits que cal fer en casos com el naixement d'un fill o la mort d'un familiar, i d'altres relacionades amb la feina o l'habitatge.

En definitiva, es tracta de posar a l’abast de la població noves formes de relació amb el Govern més properes, que donin resposta a les necessitats de tots els col·lectius i posant el focus en la igualtat i la preservació de la seguretat i els drets digitals.