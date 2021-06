L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha renovat el conveni amb l’entitat esportiva ASFE per tal de promoure l’esport al municipi i perquè l’entitat es faci càrrec de la gestió de les instal·lacions del pavelló municipal d’esports. El conveni estableix que l’ASFE facilitarà la pràctica esportiva als infants i joves del municipi i promocionarà l’activitat esportiva tant en el seu vessant lúdic com en l’esportiu, en les disciplines de bàsquet i voleibol. Per la seva banda el consistori cedeix l’ús del pavelló poliesportiu municipal a l’entitat per tal de fer les diferents activitats i els atorga una subvenció de 57.000 euros per col·laborar en la realització d’aquestes. La signatura del conveni s’ha realitzat entre l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñan i Claret, i el president de l’ASFE Xavier Navarro.