Sant Joan de Vilatorrada va ser present al B Travel de Barcelona, va participar concretament en les jornades professionals, explicant la visita a cegues del mes d’abril passat, i a l’expositor de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), al sector B Industrial de la B Travel. Laura Trench, regidora de Turisme de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada; Susana Gomila, sòcia fundadora de la Cooperativa Territoire; i Pepi Martínez, secretària tècnica de la Xatic van explicar el projecte de la visita a cegues, destacant la passió del Collbaix Celler El Molí per la seva tasca. El cosidor d’Embarrats i les seves cosidores va ser la representació de Sant Joan de Vilatorrada en el segon dia del B Travel 2021, a Barcelona. Una actuació que va servir als visitants de la fira per conèixer el potencial d’Embarrats i descobrir com es vivia a Sant Joan de Vilatorrada l’any 1920.