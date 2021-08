L’organització Cafè de Comerç Just «Cafè Manresa» ja té nova imatge, després d’un procés participatiu que ha tingut lloc en tots els municipis que formen part de la Xarxa Cafè Ciutat, que fomenta la consciència en el consum de cafè d’una manera responsable. A Manresa s’han reunit 226 vots, 170 dels quals van optar per l’opció B, la guanyadora. El resultat de la votació a Manresa ha coincidit amb l’opció escollida per la resta de municipis que pertanyen a la Xarxa Cafè Ciutat. La imatge guanyadora ens explica una història, fa un recorregut pel procés del cafè des de la collita fins a la tassa. Utilitzant la il·lustració per fer un disseny més humà i amb personalitat, destaca el treball digne i les relacions horitzontals entre les persones.