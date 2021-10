Aquest mes d’octubre ha començat un nous curs d’alfabetització en català impulsat per l’Ajuntament d’Òdena i el Consell Comarcal de l’Anoia. La formació s’adreça a persones immigrades que o bé no estan alfabetitzades en la seva llengua o bé desconeixen l’alfabet llatí. El curs, totalment gratuït, té una durada de 46 hores i es realitza del 5 d’octubre al 21 de desembre i hi participen 8 persones. L’objectiu d’aquest curs és fomentar l’alfabetització en català de persones d’origen estranger per tal de millorar les competències lingüístiques i familiaritzar-se amb la llengua catalana.