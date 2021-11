La regidoria de Benestar Social ha posat en marxa un curs d’alfabetització bàsica pensat per donar eines per afrontar la vida diària a persones de Castellví de Rosanes que, o bé no saben ni llegir ni escriure, o bé, tot i saber-ne, només poden expressar-se en llengües estrangeres amb les quals no poden fer les gestions i compres bàsiques del dia a dia. La formació s’ofereix amb suport de voluntariat de la Creu Roja del Baix Llobregat Nord.