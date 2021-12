Un any més, l’Ajuntament ha entregat els lots de Nadal a les famílies del municipi que reben ajuda d’aliments amb la col·laboració de Creu Roja i Càritas Abrera. El lliurament es va realitzar en diferents dates, de forma esgraonada, per evitar la concentració dels usuaris i usuàries del servei a la nau de la Brigada Municipal, al carrer Sant Jaume, a la Parròquia de Sant Pere d’Abrera. Els lots inclouen aliments bàsics i productes típics de Nadal. També dolços per als nens i nenes. L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro; la regidora d’Acció Social, Giulia Mirto; i la treballadora social, Pilar Sáenz, van efectuar els lliuraments dels lots a un centenar de famílies.

