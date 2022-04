Piera va celebrar la Festa de la Forja, en la qual els forjadors i forjadores que hi van assistir van mostrar al públic assistent l’art de forjar, i van col·laborar a fer els muntants de la barana de la plaça del Sant Crist. La jornada va començar amb un esmorzar popular. Durant el dia hi va haver tallers de ferro forjat, vidre bufat i de fer fang, un concert vermut amb música tradicional dels Ameba i màgia. Per dinar, es va servir la ja tradicional escudella del ferrer amb carn d’olla, feta pels cuiners i cuineres del barri seguint la recepta de les primeres cuineres. Per acabar, es va muntar i instal·lar la barana de forja artesanal, feta pels nou forjadors i forjadores.