Una vintena de persones grans de Martorell va participaren la caminada de cloenda del Cicle de Passejades de Gent Gran que organitza l’àrea d’esports de la Diputació de Barcelona i que compta amb el suport de l’Ajuntament de Martorell. La caminada de cloenda es va celebrar a Santa Coloma de Gramenet i es va dividir en dues jornades, en la qual hi van participar representants de setanta de les vuitanta-quatre poblacions inscrites en el programa. La caminada per un recorregut d’onze quilòmetres va servir per donar pas a un dinar i al ball de tarda.