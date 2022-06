Sant Andreu Salut i Càritas han signat un acord de col·laboració per a la realització de pràctiques no laborals per a l’alumnat del mòdul Formatiu d’introducció al treball a la Llar FITA 2022 que es realitza dins del programa d’acompanyament sociolaboral i d’economia social de Càritas Diocesana de Vic. A la imatge, Manel Valls i Martorell, en representació de Sant Andreu Salut, i Josefina Farrés i Arderiu, en representació de Càritas, signant l’acord.