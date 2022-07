La llar d’infants Petit Príncep, l’escola Bages i l’escola Vedruna de Manresa es van sumar a una proposta de les regidories d’Ensenyament i Cooperació de l’Ajuntament de Manresa per difondre de forma lúdica com el comerç just millora la nostra vida i les relacions internacionals. A través d’un conte i una manualitat per a públic familiar, es pot comprovar com, a partir de petits gestos, es pot ajudar a construir un món més amable i respectuós tant amb les persones com amb el medi ambient. L’activitat va finalitzar amb un tast de productes de proximitat i de comerç just.