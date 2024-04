El carrer Sant Miquel i la plaça Major de Manresa es van omplir de diversos actes per la diada de Sant Jordi gràcies a l’organització de l’Associació Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants. La plaça Major i la plaça dels Drets es van omplir de les tradicionals parades de flors i llibres. El carrer Sant Miquel i la plaça Major va acollir, tot el dia, l’onzena edició del Mercat de Lletres, parades de llibres de segona mà i parades de brocanters. A la tarda, l’alumnat del cicle formatiu de grau superior d’educació infantil de l’Escola Diocesana de Navàs va oferir una explicació de contes creats per ells mateixos. A la mitja part, els infants van agafar forces amb coca i batut de xocolata per continuar escoltant la sessió de contes.

L’Associació de Comerciants de Sobrerroca celebra la diada de Sant Jordi amb diverses activitats / arxiu particular