L’AV de la Plaça Catalunya lliura els premis del concurs fotogràfic

L’Associació de veïns i veïnes de la Barriada de Saldes-Plaça Catalunya va celebrar l’entrega de premis del seu concurs fotogràfic. El jurat format per Amadeu Corrons Gamisans, Josep M. Perostes Graells i Jordi Francitorra Clotet van decidir atorgar el primer premi a Francesc Bastardes Esteve per l’obra «Racons». El segon premi va ser per a Jaume Casas per l’obra «Vila Closas». I Pep Moyano, va guanyar el tercer premi per l’obra «Gronxador».

Les fotografies del concurs fotogràfic es podran veure en l’exposició «El barri en imatges» fins al 3 de maig al Centre Cívic Selves i Carner.