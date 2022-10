El Parc Astronòmic de l’Observatori de Pujalt, amb col·laboració amb l’IEEC, CSIC i NASA, va fer el seguiment de l’impacte de la nau DART de la NASA amb l’asteroide Dimorphos, de 160 m de diàmetre, en el primer experiment del projecte de defensa planetària per desviar un asteroide per part dels humans.

L’observatori va capturar imatges dels moments posteriors a l’impacte gràcies al telescopi TGS de 20”. Aquestes imatges van ser compartides amb l’investigador Josep Maria Trigo de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, IEEC, que a la vegada forma part de l’equip del projecte DART de la NASA.

Tot plegat ajudarà tenir més informació a l’hora de planificar en un futur a anys vista com desviar asteroides que puguin ser un perill per la vida a la Terra. Ara per ara, es pot considerar un èxit la missió donat que va arribar al seu destí la nau DART. A més ja hi ha els primers indicis de que Didymos, l’asteroide principal, s’ha desviat lleugerament.