La Salle Manresa va viure recentment un celebració molt especial. Dissabte passat, exalumnes nascuts als anys 1955 i 1956 es van retrobar al centre. En alguns casos, va coincidir amb el 50è aniversari del final d’estudis de batxillerat a la mateixa escola. La comissió organitzadora ha destacat el fet que es tracti d’una trobada inèdita al centre manresà per la quantitat i també per l’edat dels participants. S’hi van inscriure i acreditar un total de 101 persones, 96 de les quals exalumnes. Algunes feia més de 50 anys que no s’havien vist més.

A l’acte no només hi van participar exalumnes, també exprofessors, així com el director del centre, Jordi Massegú, i, en representació de la comunitat de germans de La Salle, el germà Tamburini. Els responsables de la trobada els han volgut agrair la implicació i col·laboració activa, tant en la preparació de l’acte com a l’hora de posar les instal·lacions del col·legi a la seva disposició.

Muntar la trobada ha suposat una feina de sis mesos. El primer que es va fer va ser recollir informació per fer la recerca de 190 companys, dels quals només no se’n van poder localitzar dos. Pel que fa la resta, n’hi ha 41 que, malauradament, han traspassat.

Quan van arribar els participants, se’ls va fer el lliurament de les acreditacions, d’un lot de benvinguda i van poder esmorzar.

A la sala d’actes hi va haver una salutació de benvinguda del director del centre, així com del representant de la comunitat lasaliana i es va dedicar un record a tots els companys traspassats. Tot seguit, va intervenir Josep Maria Fleta Salas, que va fer de mestre de cerimònies, per explicar com s’havia preparat la trobada.

Dels Esquilets a la Pau

Hi va haver la projecció d’un recull de fotos i de vídeos (alguns inèdits) del transcurs d’aquests més de 50 anys, que van anar des de l’antic col·legi del carrer dels Esquilets fins a la construcció i posterior migració a l’actual col·legi situat al carrer de La Pau.

Seguidament, es va fer una visita guiada pel col·legi en què els participants van poder tornar a seure a les classes on feia 50 o més anys que no havien entrat, fet que va generar moments de record, d’emoció i d’anècdotes.

Durant els diferents actes de la jornada es van fer sessions de fotos tant de tots els assistents com de petites colles en diferents localitzacions per tal de tenir un record gràfic d’un dia tan especial.

Va posar punt i final a la jornada un càtering servit al menjador de l’escola a càrrec del personal de cuina del centre educatiu, que va rematar un pastís d’aniversari elaborat per la pastisseria El Cigne de Manresa. No hi va faltar un brindis amb cava per celebrar l’èxit del retrobament. Encara quedava un darrer acte: l’entrega d’una làmina il·lustrada, ideada , dissenyada i dibuixada per dos exalumnes, així com el lliurament d’un obsequi per part del col·legi La Salle.