La Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet va celebrar el S44è aniversari de la seva fundació al local social de Can Soler. A la festa van assistir 140 persones entre socis i simpatitzants de la penya que van gaudir d’un dinar de germanor servit pel restaurant Mirador de Montserrat. Durant la celebració es va fer lliurament d’un diploma als membres de la junta actual per la seva tasca i dedicació. La trobada va comptar amb la presència de Ramon Termens, Joan Cots, Viky López i Jordi Soler de la comissió social de FC Barcelona; Josep Martí, regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, i Josep Gomáriz, president de l’entitat. La penya santvicentina vol agrair la presència de Sor Lucia Caram qui va felicitar Ramon Termens i la seva esposa pel seu cinquantè aniversari i va donar les gràcies pel donatiu de 575 euros que va fer la penya per a Ucraïna.