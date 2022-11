L’empresa de fabricació de components electrònics per a l’automoció, Denso, va reunir més de 1.200 persones en el seu dia de portes obertes, en una jornada adreçada a la plantilla i als seus familiars. Durant tot el matí es van organitzar visites guiades pels diferents espais de l’empresa: planta de producció, magatzems, oficines, laboratoris… Els assistents també van gaudir d’altres activitats relacionades amb la setmana del Move on (setmana per promocionar l’esport i la salut), com ara una caminada popular i un taller de com utilitzar un desfibril·lador. També es van organitzar altres activitats de caràcter lúdic o adreçades als infants, com ara una exhibició de cotxes amb productes fabricats a Denso i cotxes clàssics de ralli, exhibició i entrega d’obsequis del concurs de dibuix infantil.