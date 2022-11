El Consell d’Infants d’Esparreguera va celebrar la sessió de constitució en la qual es van nomenar els quaranta alumnes de 5è i 6è de primària de totes les escoles de la vila que durant aquest curs exerciran de consellers i conselleres. Tots aquests nens i nenes representaran les seves classes en aquest òrgan de participació ciutadana que dona veu als infants perquè puguin expressar les seves idees, opinions i queixes i proposar accions concretes per a millorar Esparreguera. A part de treballar sobre propostes del seu interès, cada any els consellers i conselleres reben un encàrrec per part del govern municipal, que ahir els va traslladar el mandat d’aquest any: generar propostes per a la preservació del patrimoni cultural, arquitectònic i natural del municipi.