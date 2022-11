Després d’una aturada de dos anys a causa de la pandèmia, una cinquantena d’exalumnes de l’escola Renaixença de Manresa van retrobar-se, com ja és tradicional, per recordar vells temps al Kursaal Espai Gastronòmic. Les companyes van gaudir d’un emotiu dinar i d’una distesa sobretaula. Cal destacar que cada any el grup és més nombrós ja que s’hi afegeixen companyes de cursos posteriors.