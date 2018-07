A la recerca d'usuaris potencials de l'activitat

L'esportista d'esport d'aventura visualitza de prop els possibles potencials usuaris de salt elàstic. «La carretera de la Llosa del Cavall està de moda entre motoristes», explica Terricabras, «és un perfil de persona jove, amb ganes de viure sensacions». Segons l'expert en parapent solsoní, llançar-se amb corda elàstica «és una decisió amb tu mateix». La seva carrera professional confirma que «les noies prenen aquesta decisió amb més valentia, tot i que al final sempre és el diàleg i la lluita amb un mateix qui t'empeny a fer el salt». A més dels motoristes que passin per sobre de la presa, el pilot de parapent també espera l'afluència de gent de tot arreu, que puguin practicar excursionisme, senderisme, turisme de muntanya, o bé d'estiu. La posada en marxa de l'activitat ha propiciat l'oferta del servei a les xarxes, com Instagram, canal a través del qual s'anunciarà la data definitiva d'inauguració. Tot i els tràmits que han obstaculitzat tot el procés de posada en marxa de l'activitat fins arribar-se a prolongar sis anys, Terricabras remarca que «aquesta vegada no passarà del mes d'agost», que és quan també espera, juntament amb el seu equip, rebre una onada abundant de participants.