La piscina de la Coma i la Pedra té les portes tancades

L'entrada al recinte de la piscina municipal de la Coma i la Pedra llueix un cartell amb les paraules «Piscina tancada». Així, la població del municipi no ha pogut gaudir encara de les instal·lacions. Les piscines, que acostumen a obrir-se el dia de Sant Joan, romanen tancades perquè no tenen prou potència elèctrica, la qual cosa no ha permès ni posar en funcionament les bombes d'aigua ni l'enllumenat de la piscina, segons explica Jaume Oriol, alcalde del municipi.

Oriol ha assegurat que la situació no ha desvetllat malestar per part de la població comardina, però alguns veïns ho han denunciat a aquest diari. Un ha manifestat un clar descontentament davant del fet, i ha afirmat que es tracta d'una gestió municipal «inadmissible», atès que, asse-nyala, el canvi de companyia elèctrica encarregada del subministrament al recinte efectuat a principi d'any com a motiu principal de la situació.

A més, el mateix comardí opina que, en el seu moment, no es va saber contractar l'energia necessària i «ara una part de la població estem patint les conseqüències d'una negligència política», denuncia. Tot i així, el batlle informa que la situació es resoldrà en breu, «segurament aquesta setmana».

Les activitats i els cursets



Les activitats de lleure, juntament amb els cursets de piscina, que es duen a terme cada estiu a les instal·lacions i, alhora, subvenciona l'Ajuntament tampoc s'han pogut portar a terme. Una família de la zona ha explicat a Regió7 que els cursets, que són de quatre setmanes d'estiu, havien de començar el 2 de juliol a les quatre de la tarda. Ara bé, el consistori els va fer saber que al final no podria ser, ja que la piscina no estava operativa. De fet, un veí de la població remarca que es tracta de l'única informació que han rebut per part de l'ens municipal. Aquest veí explica que finalment ha hagut d'apuntar el seu fill a les piscines de Sant Llorenç de Morunys, municipi veí.

Pel que fa a les activitats adreçades als infants, que anualment tenen lloc a la sala d'actes que es troba just al costat de la piscina, també estan aturades. Una veïna ha expressat incomprensió respecte dels tallers: «Podem arribar a entendre que la piscina no estigui disponible, però els tallers poden impartir-se igualment», lamenta. Si fins ara la població podia disposar amb «prou feines», tal com subratlla la mateixa veïna, de dos mesos de piscina tenint en compte el clima del municipi prepirinenc, aquesta temporada encara ho té més difícil.

Malgrat tot, l'alcalde de la Coma i la Pedra constata que la piscina s'ha obert cada estiu durant la cinquantena d'anys que fa que es disposa d'aquestes instal·lacions municipals, i «enguany no serà menys». Així, es contiuarà oferint l'abonament individual i les mateixes propostes un cop es pugui fer efectiva l'obertura. Quant al servei de socorrisme, el consistori diu que no és necessària la presència de socorristes, atès que tenen la situació legalitzada.