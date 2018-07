Les 24 Hores de Futbol de Solsona, amb més premis i sortejos

El 23 de juliol s´obriran les inscripcions de les 24 Hores de Futbol Sala Ciutat de Solsona, que en la seva trenta-quatrena edició s´han convertit en un dels tornejos amb més tradició del municipi. Es disputaran entre els dies 10 i 11 d´agost al pavelló municipal. El funcionament del campionat es manté pràcticament intacte, si bé continuen creixent els premis per als tres primers classificats i els sortejos entre el públic.

La cita, organitzada per la comparsa Lo Cal Roc amb la col·laboració de la regidoria d´Esports, té el suport de nombrosos establiments i entitats de Solsona, fet que ha permès incrementar els premis. Hi haurà un trofeu i un sopar per als tres primers classificats i, a més, el guanyador de les 24 Hores s´endurà 500 euros i el subcampió, 100 euros i un pernil. Igualment, es premiaran el màxim golejador, el porter menys golejat, el millor jugador de la final i l´equip que s´imposi en el torneig de punteria Trans Moisès.

Així mateix, el públic serà convidat a participar en una rifa amb múltiples premis. A més, aquests dies Lo Cal Roc organitza un concurs a través del compte d´Instagram @24hsolsonafs que sortejarà quatre entrades al Museu del FC Barcelona.

Les places són limitades a un màxim de 14 equips. Les inscripcions estaran obertes fins al 8 d´agost a l´Oficina d´Atenció Ciutadana de l´Ajuntament, Ribera Esports, Tàndem Solsona i Espaigua. També es poden cursar per correu electrònic a 24hsolsonafs@gmail.com. Els jugadors han de tenir com a mínim 16 anys o complir-los durant aquest any –els menors d´edat han de dur l´autorització signada dels pares o tutors. El preu d´inscripció es manté en 220 euros per equip i, com a novetat, inclou un servei de fisioteràpia a partir de la fase eliminatòria.

Les 24 Hores de Futbol Sala es regiran pel mateix funcionament de cada any. Consistiran en una prova classificatòria, per a la qual els equips es dividiran en grups per sorteig, i la fase final, que disputaran els quatre primers classificats de cada grup pel sistema d´eliminatòries, a un partit. L´any passat van participar-hi onze equips, d´entre els quals va imposar-se el Newcastell, seguit del Titulitis Team, com a segon classificat, i el Lo Cal Roc Mansu, com a tercer.