Solsona redescobreix com va arribar la llum a la ciutat

Solsona compta amb noves visites guiades desenvolupades per la cooperativa de dinamització turística Voliacs. Les sessions, que van començar ahir al vespre, tracten sobre l'arribada de la llum a la capital del Solsonès. Anomenades «Nocturnes 2018: Arriba la llum, s'encén el conflicte», les visites es porten a terme els dijous i divendres a partir de les nou del vespre, fins al 31 d'agost.

El recorregut comença a l'ajuntament de Solsona i acaba al car-rer dels Dominics, davant del Consell Comarcal. Les visites situen als assistents a principi del segle XX, «època del bipartidisme i el caciquisme, de l'ascens del moviment obrer i del catalanisme», segons expliquen membres de Voliacs.

En aquell moment, el nombre de població a Solsona estava estancat, tot i que Catalunya havia triplicat la població. L'economia de la comarca era preeminentment agrària i amb l'arribada de la llum elèctrica hi va haver una divisió de la societat solsonina.



Història amb vivències

La visita guiada és plena d'anècdotes sobre les famílies que es trobaven a banda i banda d'un conflicte que va començar l'any 1896, quan es van substituir les antigues teieres i les llums d'oli per la llum elèctrica.

Segons membres de la cooperativa, que van apareixent durant el recorregut, d'una banda hi havia la família Reig, que ja subministrava electricitat a la ciutat des del molí dels Cups. Tanmateix, el subministrament era insuficient i Josep Moles, jove enginyer barceloní que havia arribat a Solsona per unes altres obres, va crear l'empresa Hidro-elèctrica de Solsona, que portava la llum des del molí de Foix.

No només hi havia dues empreses hidroelèctriques, també hi havia un diari per cada cantó, una barberia, un cafè, un metge i, fins i tot, una orquestra per a la banda Moles i una altra per a la banda de la Gruta, un grup de famílies entre les quals hi havia els Reig.



La premsa de l'època

Els dos diaris presentaven les informacions des del punt de vista de cada bàndol. El Lacetània, amb la visió de Josep Moles, i La Verdad, amb les opinions de la Gruta. Les dues publicacions es troben a l'Arxiu Comarcal del Solsonès, un dels impulsors de les visites nocturnes juntament amb la cooperativa Voliacs, que presenta un seguit de visites diverses amb el nom de Solsona Experience.

L'equip ha fet una tasca de documentació que ha durat mesos. Fins i tot van anar a parlar amb membres de la família Reig, que els van dir que els agradava que expliquessin les històries perquè per a ells també era una manera d'aprendre. Entre les institucions col·laboradores hi ha el Consell Comarcal del Solsonès, el Patronat de Turisme i l'Ajuntament solsoní. L'empresa organitzadora també agraeix l'ajuda de l'empresa Electra del Cardener.